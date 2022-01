CAN 2021 : la Sierra Leone accroche la Côte d’Ivoire au terme d’un scénario dingue !

Le tenant du titre n’a pas débuté de la meilleure des manières. Si elle n’a pas perdu lors de son premier match de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, l’Algérie n’a pu faire mieux qu’un nul sans but face à la Sierra Leone (0-0).

Elle va avoir l’occasion de se racheter dès dimanche avec un duel contre la Guinée Équatoriale (20h), battue par la Côte d’Ivoire et dernière du groupe E. Mais Djamel Belmadi n’est pas serein.

En conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs a évoqué la rencontre et a relevé un problème supplémentaire pour son équipe. «L’état d’esprit est tourné sur ce match. […] Cette deuxième rencontre va sûrement être aussi difficile que la première, avec évidemment l’objectif de la remporter. […] Le seul petit souci, c’est qu’on va jouer directement sur la pelouse du match Côte d’Ivoire-Sierra Leone (qui se disputera à 17h le même jour, ndlr), une pelouse qui déjà, à la base, n’est pas top.», rapporte football365.

Belmadi ne se cherche pas d’excuse

Pour autant, Djamel Belmadi reste concentré sur son seul et unique objectif, l’emporter et glaner une première victoire dans cette édition de la CAN. «Il y a donc ce petit souci, mais on va faire avec. Crier au loup ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu’il faut, peu importe la pelouse, peu importe le climat.»

Cependant, l’ancien joueur de l’OM, relancé par les journalistes, a tout de même remis une dernière couche pour insister sur l’état de la pelouse du stade Japoma de Douala.

«Je ne dis pas qu’elle est catastrophique, ce serait mentir, mais elle n’est pas d’un niveau qui permet une fluidité totale et ce qu’on espère de grands tournois comme une Coupe d’Afrique. Je parle de notre pelouse, mais sur d’autres stades, comme celui de Yaoundé, il y a mieux.» Voilà qui est dit.