Cameroun : «Peut-être qu’Eunice Zunon pense aussi à moi et elle pleure…», Tenor

La relation entre Tenor et Eunice Zunon est officiellement terminée. Lors d’une interview avec Brut Afrique, le rappeur camerounais a discuté ouvertement de sa liaison passée avec la web humoriste ivoirienne, n’hésitant pas à partager ses sentiments à son égard.

Il y a un an, Tenor et Eunice Zunon formaient un couple largement médiatisé. Le rappeur camerounais et l’humoriste ivoirienne se montraient éperdument amoureux où qu’ils soient. Les deux anciens amoureux affichaient leur complicité sur les réseaux sociaux, mais les problèmes couvaient entre eux. Derrière les apparences, leur amour était en réalité tumultueux et secret.

Cette relation, qui suscitait l’envie de tous, a connu des difficultés quelques mois après leurs fiançailles en janvier 2022. À la suite d’une altercation, la belle histoire entre le chanteur et la BP Bouche Pointue a volé en éclats. Chacun a pris son propre chemin, ignorant la vie de l’autre.

Tenor a exprimé de nombreux éloges envers Eunice Zunon, mais a également étonné en partageant ses sentiments actuels après leur séparation. «Peut-être qu’elle pense aussi à moi et elle pleure comme ça, on ne sait jamais», a déclaré Tenor lors de son entretien avec Brut Afrique.

Avant de préciser : «Non, ça va, c’est tranquille. Chacun évolue de son côté. Voilà, on se souhaite du bien. De mon côté, je lui souhaite du bien, je lui souhaite une grosse réussite dans sa carrière, qu’elle puisse continuer ses projets, les réaliser. C’est une grande dame, avec une belle vision, et donc je ne peux que lui souhaiter du positif.»