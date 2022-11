Cameroun : «Après la Coupe du monde, je vais donner les noms des joueurs qui ont…», Idrissou

Gerard Piqué sera-t-il père ? Après sa retraite du football, Gerard Piqué pourrait redevenir père mais désormais avec Clara Chía Martí, voici les détails du couple.

Malgré son amour actuel avec Clara Chía Martí, Piqué semble avoir eu une sortie quelque peu frustrée avec sa petite amie, qui a été filmée. Vous pouvez y voir la femme d’affaires avec un mauvais visage, tandis que l’ancien joueur de Barcelone tient son sac blanc. Quelque chose qui a attiré l’attention en raison des gestes d’inquiétude chez les amoureux.

Le couple a eu de nombreuses sorties et événements, en effet l’athlète a blanchi leur relation quelques jours après s’être séparé de Shakira. On les a toujours vues souriantes et profitant du moment, mais cette fois-ci on les a vues inquiètes et dans une situation suspecte de décompensation due à la grossesse.

Les photographies sont rapidement devenues virales et des rumeurs sur la possible grossesse que la femme d’affaires pourrait avoir ont commencé, mais jusqu’à présent, aucun des amoureux n’a fait de déclaration à ce sujet. Sur l’image, elle a l’air mal à l’aise et l’ex-petit ami de Shakira est perplexe

Immédiatement, les commentaires de divers utilisateurs sur Internet ont été vus dans la publication et beaucoup d’entre eux ont souligné en plaisantant que Piqué devrait apprendre à mieux cuisiner pour ne pas causer de douleur à Clara.