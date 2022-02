Cameroun : Antonio Conçeiçao n’est plus sélectionneur des Lions Indomptables

Ces dernières heures la nouvelle prenait de l’épaisseur, elle est désormais entérinée. La Russie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

Une décision prise d’un commun accord entre la FIFA et l’UEFA, qui ont annoncé leur décision par le biais d’un communiqué commun, à l’occasion d’une réunion exceptionnelle tenue, ce lundi après-midi, et faisant suite à l’invasion russe en Ukraine.

«Suite aux premières décisions adoptées par le Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l’UEFA, qui envisageaient l’adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l’UEFA ont décidé aujourd’hui (lundi) ensemble que toutes les équipes russes, qu’il s’agisse d’équipes nationales ou de clubs, seront suspendues de la participation aux Compétitions de la FIFA et de l’UEFA jusqu’à nouvel ordre.

Ces décisions ont été adoptées aujourd’hui par le Bureau du Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l’UEFA, respectivement les plus hautes instances décisionnelles des deux institutions sur des questions aussi urgentes», précise le communiqué.

Alors que des mesures restrictives – telles que le fait de ne pas pouvoir jouer ses matches à domicile ou l’obligation de participer aux compétitions sous bannière neutre et sous le nom de Fédération russe de football – avaient déjà été prises dimanche contre la Russie, en raison de l’opération menée par les troupes de Vladimir Poutine, la sélection de Valeri Karpine vient finalement d’être définitivement exclue des barrages et donc de facto du Mondial 2022.

La Russie ne verra pas le Qatar, le RB Leipzig déjà qualifié !

Dès vendredi, les adversaires potentiels de la Russie (Pologne, République Tchèque, Suède) avaient d’ailleurs d’ores et déjà annoncé leur refus de jouer contre les coéquipiers d’Alexandr Golovine alors que ces derniers devaient disputer les barrages qualificatifs le 24 mars prochain contre la Pologne à Moscou.

Une guerre frappant actuellement l’Ukraine qui avait notamment amené l’international polonais Wojciech Szczęsny a expliqué son choix de ne pas participer à la demi-finale des barrages prévue contre les Russes : «j’ai décidé de faire le choix de ne pas jouer le match contre la Russie en barrages pour la Coupe du monde. Je suis très heureux que mes coéquipiers aient fait de même. En tant qu’équipe nationale, nous ne jouerons pas ce match».

À noter aussi que l’UEFA, qui gère les qualifications européennes, a par ailleurs décidé d’exclure le Spartak Moscou de la coupe d’Europe, comme pressenti plus tôt dans la journée. Ainsi, le club russe ne jouera pas son huitième de finale de Ligue Europa contre les Allemands du RB Leipzig, initialement prévu les 10 et 17 mars prochains.