Burnley ne veut pas de Cristiano Ronaldo : «Nous avons besoin de joueurs qui courent…»

Le Portugais vient de devenir la première personne à atteindre ce nombre de followers ; seul le compte Instagram le surpasse.

Cristiano Ronaldo fait partie des hommes du moment. Sur le terrain de jeu, il a déjà montré qu’il était plus qu’une star, mais il l’a également montré.

Il y a moins d’une semaine, il a été le grand protagoniste de certaines déclarations incendiaires avec Piers Morgan, où il n’a pas hésité à parler de tout et de tout le monde. En commençant par Manchester United et Ten Hag, et en terminant par Georgina Rodríguez et son plus grand rival, Leo Messi.

C’était en fait avec Messi avec qui il apparaît dans ce que beaucoup appellent déjà «l’une des meilleures photos du siècle». Eh bien, Cristiano et Messi semblent jouer aux échecs ensemble.

Un jeu pour voir qui est le meilleur qui ne finit jamais, car leur rivalité est permanente. Une photographie qui fait partie d’une campagne publicitaire de Louis Vuitton, et qui a sans aucun doute motivé Cristiano à être aujourd’hui recordman sur Instagram.

La première personne à l’obtenir

La star portugaise est devenue la première personne au monde à atteindre 500 millions de followers sur Instagram, un chiffre qui n’a été atteint que par le compte Instagram officiel, qui s’élève à 569 millions de «followers», mais qui est inaccessible pour quiconque.

Cristiano a également réussi à ajouter 100 millions de followers en neuf mois exactement, alors qu’il a atteint 400 millions le 21 février de cette année, un moment que le footballeur lui-même a célébré avec une vidéo où il a remercié ses fans pour tout l’amour et le soutien.

Un nombre record qui est également rempli par le footballeur au Qatar, où il fera ses débuts en Coupe du monde jeudi prochain, contre l’équipe ghanéenne, dans ce qui sera également le dernier tournoi mondial du footballeur, et avec lequel il cherche à continuer à marquer l’histoire aussi.