Brésil : mauvaise nouvelle pour Neymar !

Personne ne peut douter de la qualité de Dani Alves.Cependant, il existe un certain scepticisme sur la question de l’âge. Et même si cela peut être un argument compréhensible, Luis Enrique, entraîneur de l’équipe nationale espagnole, se félicite du retour de la légende brésilienne au FC Barcelone.

L’Asturien a travaillé pendant quelques saisons avec le monstre sud-américain. Vous savez donc de première main qu’il s’agit d’une bête de compétition d’un autre niveau. Pour cette raison, il pense que le joueur le plus vainqueur de l’histoire est un grand renfort pour le Barça de Xavi Hernández.

«S’ils ont décidé de revenir, c’est parce que Dani Alves a 38 ans, mais il a 18 ans de cœur et de tête. C’est un phénomène, c’est une personne super positive, super compétitive, il s’entraîne dur tous les jours, il apporte de la joie dans les vestiaires. Cela me semble être un grand renfort. Enchanté. S’il est signé par le Barça c’est parce qu’il est en forme et je lui souhaite bonne chance», a-t- il déclaré à l’entraîneur espagnol Tati Mantovani, de TNT Sports.

Dani Alves a remporté des titres au Brésil, en Espagne, en Italie et en France. De plus, avec son équipe nationale, il a été champion des tournois U20, U23 et absolu. Accumulez 43 conquêtes. Personne ne s’en remet.

Dani Alves a quitté le FC Barcelone sous la direction de Luis Enrique. Puis il est passé par la Juventus, le PSG et Sao Paulo.