Bob Dylan : une plainte pour agression sexuelle contre le chanteur abandonnée

Kelly McKee Zajfen est une ancienne mannequin de 42 ans qui est amie avec le prince Harry et Megahn Markle. Kelly a publié un message déchirant sur son compte Instagram à propos du décès de son fils de 9 ans.

Le garçon de neuf ans a été retrouvé «inconscient» à son domicile, selon des informations. «Mon monde est brisé en un million de morceaux», a écrit l’ancienne mannequin et femme d’affaires dans son message Instagram.

«J’ai peu de capacité à respirer. Marcher. Fonctionner. Asseyez-vous. Debout. Vous étiez la lumière de ma vie. Votre sourire rendait la pièce si lumineuse et votre cœur était le plus parfait et le plus doux.»

Il a ajouté : «Tu as quitté cette Terre et laissé derrière toi tant de gens qui t’aimaient. Je ne sais pas comment je peux continuer. Comment je peux fonctionner. Comment je peux être la lumière et avoir de nouveau de la joie, mais je vais essayer. Je ferai plus d’efforts pour ta belle soeur jumelle».

C’est un mystère

«George n’avait aucun problème cardiaque à leur connaissance. Personne ne sait ce qui s’est passé pour le moment», a déclaré au Daily Mail un ami qui souhaitait rester incognito.

«Ils attendent toujours les résultats de l’autopsie. Je ne pense même pas qu’elle (Kelly) le sache à ce stade. Ils l’ont trouvé inconscient.»

«C’est difficile de croire que c’est lui quand, bien sûr, c’est sa sœur qui souffre d’une maladie cardiaque depuis l’âge de deux ans.»

Selon le même média, une page de don a été ouverte sur GoFundMe dans laquelle Meghan et Harry ont fait un don de 5 mille dollars au nom d’Archie et Lilibeth, leurs jeunes enfants.

Juste le 16 juillet, Kelly McKee Zajfen a publié un message dans lequel ses fils jumeaux faisaient la promotion de sacs à dos de State Bags. La famille venait de rentrer d’un voyage en France.