Bill Gates : le milliardaire a l’air si fier de sa fille sur une nouvelle photo de mariage

Angelina Jolie a parlé du sens unique de la mode de ses enfants et de la façon dont chacun s’exprime différemment sur le tapis rouge.

Angelina Jolie, 46 ans, est une fière mère de six enfants et est sortie avec tous ses enfants lors de la première britannique d’Eternals.

Ses enfants ont tous coupé des silhouettes différentes, mais tout aussi élégantes, alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge, et Ange a parlé de faire des premières une affaire de famille.

«Je pense que la chose importante est qu’ils n’ont pas fait de choix, ils ont été publics toute leur vie. Et donc, [nous] essayons de trouver un moyen où ils ne peuvent pas être submergés par cela, mais juste d’y être confortablement.» Angelia a dit à ET.

La vedette a noté que ses enfants sont désormais «à l’aise» dans ce cadre très public, qui ne constituait qu’une «infime» partie de leur vie de famille.

«C’est un tout petit morceau de notre vie. Nous sommes juste une famille, mais ce petit morceau de notre vie où c’est un moment. Je suis heureux qu’ils puissent s’amuser avec ça et ne pas le prendre trop au sérieux, et commencent à s’explorer, même avec leur mode.

En ce qui concerne le prochain film Marvel, Eternals devrait mettre en vedette une distribution très diversifiée de super-héros.

«Ce n’est pas tellement ma vie, mais quand j’y emmène mes enfants… quand je me tenais avec le casting, je regarde cette famille dans le film, et bien sûr je pense, ‘Oh, Z pourrait être Makkari pour Halloween, Mad peut être Gilgamesh’, et ce n’est pas pour beaucoup de familles représentées que j’ai pu le ressentir, car nous sommes une famille mixte. C’est donc merveilleux.

Plus tôt dans le mois, les enfants d’Ange, Maddox, 20 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans, Vivienne, 13 ans, et Knox, 13 ans, l’ont rejointe pour la première du film à Los Angeles, et ont tous enfilé des looks upcyclés.

«Mes enfants sont tous mélangés avec du vintage et dans ma vieille robe des Oscars. Nous avons fait du vintage et recyclé mes vieux trucs», a-t-elle déclaré à ET à l’époque.

Comme les fans s’en souviendront, Zahara a totalement volé la vedette dans une robe argentée scintillante que sa mère portait aux Oscars 2014. Nous ne pouvons pas croire à quelle vitesse ses enfants grandissent!