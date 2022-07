Beyoncé publie une photo d’elle au lit avec ses enfants avant la sortie de «Renaissance» !

Le mari d’Ivanka Trump, Jared Kushner, a publié des nouvelles choquantes, que jusqu’à présent, seul son entourage le plus proche était au courant. Dans ses mémoires qui seront publiées le 23 août 2022, il a avoué avoir été diagnostiqué d’un cancer de la thyroïde, une maladie qu’il a décidé de garder secrète.

Mardi dernier, le New York Times a publié un extrait de la publication et c’est dans cet extrait que ces détails sur sa maladie ont été révélés. Selon Kushner lui-même, en 2019, lors d’un voyage au Texas, le médecin de la Maison Blanche lui a annoncé la nouvelle. «Vous avez un cancer. Nous devons vous opérer tout de suite», ont été les mots que le médecin a utilisés pour parler à Kushner de son état.

Face à la nouvelle alarmante, Kushner a demandé au médecin de ne rien dire ; ni à sa femme, ni au président de l’époque, Donald Trump. Heureusement, la maladie a été détectée à un stade précoce, cependant, en chirurgie, ils ont dû retirer «une partie substantielle de sa thyroïde». L’une de ses plus grandes craintes était qu’avec l’opération, sa parole en souffre, car la glande thyroïde est située près des cordes vocales.

L’opération a été réalisée une semaine avant Thanksgiving, afin de ne pas s’éloigner de ses fonctions et de ne pas éveiller de soupçons. «De cette façon, je serais absent du bureau le moins de temps possible. Mon absence ne serait pas remarquée. C’est ce que je voulais», a déclaré le gendre de Donald Trump, car son plus grand souhait était de garder cette question aussi privée que possible.

«Quand j’y pensais, je n’arrêtais pas de me dire que j’étais entre les mains de Dieu et des médecins, et que tout ce qui se passait était hors de mon contrôle. À ce moment-là, je me suis demandé si j’aurais besoin d’un autre traitement», se souvient-il dans son livre. Kushner a également révélé que sa femme, Ivanka Trump, et certains proches collaborateurs étaient au courant de l’opération et qu’au fil du temps, son beau-père le découvrirait également.

«Tout ira bien», étaient les mots que le père d’Ivanka lui a dit à l’époque, soutenant sa décision de retirer la question des projecteurs. «J’aime aussi garder des choses comme ça privées. Ne vous inquiétez pas pour le travail, nous avons ce qu’il vous faut», lui a-t-il dit.