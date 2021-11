Bénin : la réaction de Michel Dussuyer après l’élimination des Écureuils

Xavi Hernandez a déjà dû compléter la section MY TOP 4 des médias officiels du FC Barcelone dans laquelle il lui a été demandé de sélectionner ses légendes préférées par poste (gardien, défenseur, milieu de terrain et attaquant).

Et bien qu’il puisse coïncider avec Iker Casillas au niveau international, depuis son élection dans le but, le nouvel entraîneur du Barça a clairement fait savoir que ses décisions reposeraient davantage sur des chiffres qui ont marqué l’entité blaugrana.

En tant que gardien de but préféré de tous les temps, El Maestro est resté avec son ancien coéquipier Victor Valdes. La raison? Il le considère comme le meilleur gardien que l’institution culé ait eu de toute l’histoire.

«D’abord, dans le but, il est clair que Víctor Valdés. Pour moi, le meilleur gardien de l’histoire du Barça», a déclaré l’entraîneur espagnol, dans des propos (2021) recueillis sur la chaîne YouTube du FC Barcelone.

Gardien de but préféré de Xavi Hernandez

Victor Valdes a été le gardien titulaire du premier triplé de l’histoire du football espagnol et le premier sextète vu dans le match.

De plus, il a été présent dans la conquête de trois titres de l’UEFA Champions League et six titres de la Ligue espagnole. On ne peut pas parler de l’âge d’or du FC Barcelone sans le mentionner. C’est clair.

Víctor Valdes est le gardien avec le plus de matchs (535) joués dans toute l’histoire du FC Barcelone. Il a été titulaire permanent dans le club de ses amours pendant plus d’une décennie.

Víctor Valdes a remporté le trophée Zamora pour le gardien de but le moins battu de la Ligue espagnole en 5 saisons différentes. Il partage le record historique du plus grand nombre de fois remporté ce prix avec Antoni Ramallets et Jan Oblak.