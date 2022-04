Barça : poussé à la sortie, ce cadre accepte de baisser son salaire

Selon l’émission sportive espagnole Chiringuito, Nasser Al Khelaifi, président exécutif du Paris Saint-Germain, aura mis un chèque en blanc sur la table pour que Kyllian Mbappé renouvelle son contrat, une attitude qui, d’ailleurs, n’a fait que générer plus de vagues de malaise dans la station balnéaire du rouge-et-bleu.

Il y a eu beaucoup de nouvelles faisant état d’offres folles du consortium qatari pour conserver la star française et éviter de quitter le Real Madrid à frais zéro après, lors de la dernière saison fermée, une proposition de 200 millions d’euros a été rejetée par les Meringues pour embaucher Mbappé.

Le propriétaire du PSG, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad, semble ainsi prêt à tout pour, coûte que coûte, empêcher le transfert de Kyllian Mbappé chez les Merengue : le fait est qu’aucune des offres déjà presque innombrables et même la pression exercée par le président de la république, Emmanuel Macron, ne semble pas suffisante pour changer la donne.

On a longtemps dit que Mbappé avait signé un contrat avec le Real Madrid, la star gauloise reste muette sur son avenir et il est également public qu’une certaine arrogance précédemment affichée par Al Khelaifi n’a pas plu au footballeur lorsque le millionnaire qatari a déclaré, avec une conviction absolue, l’impossibilité pour Mbappé de quitter le PSG.

«Il restera à Paris, on ne le vendra jamais et il ne partira jamais gratuitement. Mbappé a tout ce dont vous avez besoin à Paris. Où pouvez-vous aller? Quel club, en termes d’ambition et de projet, peut rivaliser avec le PSG ?».