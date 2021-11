Barça : Joan Laporta ouvre la porte au retour de Lionel Messi

Preuve que Cristiano Ronaldo n’est pas le seul leader de l’équipe nationale du Portugal, Bernardo Silva s’est présenté devant la presse après la douloureuse défaite (1-2) contre la Serbie.

Le 10 de la table lusitanienne était particulièrement autocritique. Il n’hésitait pas à admettre qu’ils avaient joué un jeu désastreux. Ils étaient nuls. Et cela ne peut pas être répété.

«Terrible, terrible match pour le Portugal. Nous avons réussi à marquer un but tôt, puis nous avons arrêté de jouer. Je ne trouve pas de grandes explications. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Le jeu était horrible. Nous avons des séries éliminatoires et nous devons faire de notre mieux pour nous qualifier. Chez nous, avec 65 000 personnes, il faut faire mieux».

Ils n’ont pas joué pour conserver l’avantage ou pour se mettre à l’abri dans l’espoir d’une transition rapide, ils n’ont tout simplement jamais pu entrer dans le match. Même avec un avantage au tableau d’affichage, ils ont réussi à gagner contre la Serbie.

«Le plan initial était d’essayer de gagner le match, le plan initial était d’essayer d’obtenir le ballon, ce que nous n’avons pas eu. Ce que nous n’avons obtenu à aucun moment du match. Même pas dans 10 des 90 minutes, le Portugal n’a été meilleur que la Serbie. Et chez nous et avec la qualité de nos joueurs c’est difficilement acceptable. Nous devons voir ce qui n’a pas fonctionné et essayer de nous améliorer, en pensant à mars».

Excuses a tous les Portugais

Les sentiments après avoir perdu le billet direct pour la Coupe du monde Qatar 2022 : «Frustration, déception, impuissance. Le Portugal n’a jamais réussi à dominer, ils n’ont jamais réussi à contrôler le jeu, ils n’ont jamais réussi à récupérer le ballon, ils n’ont jamais réussi à créer des occasions de marquer. Nous avons beaucoup de choses à améliorer et essayer de voir ce qui n’allait pas, et améliorer cet aspect».

«C’est vrai que les deux derniers matchs ont été mauvais. Des expositions qui ont peu d’explications. Et la seule chose que nous puissions faire, c’est nous excuser auprès des Portugais pour ces deux matchs, surtout pour le match d’aujourd’hui. Et essayez de vous améliorer, essayez de voir ce qui ne va pas et essayez d’aller de l’avant».

«Nous savons que le Portugal a la responsabilité d’être à la Coupe du monde au Qatar. Nous devons voir ce que nous échouons, individuellement et collectivement. Et nous devons nous unir, parler entre nous et que le Portugal a ce qu’il faut faire Quar», a conclu le membre de Manchester City, dansinterview avec Arthur Quezada de TNT Sport.