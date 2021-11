Ballon d’Or 2021 : Lionel Messi vainqueur ?  La réponse !

A moins de deux semaines de la remise du Ballon d’or, Lionel Messi apparaît plus que jamais comme le principal favori à sa propre succession.

Le nom du Ballon d’or 2021 doit être annoncé le 29 novembre prochain au Théâtre du Châtelet. Et à 13 jours de la cérémonie, l’incertitude plane toujours quant à l’identité du vainqueur.

Deux principaux favoris se dégagent : Lionel Messi, déjà vainqueur à six reprises du trophée et principal artisan du sacre de l’Argentine à la Copa America, et Robert Lewandowski, qui n’en finit plus d’affoler les compteurs avec le Bayern Munich et la Pologne.

D’autres joueurs émargent parmi les principaux prétendants, dont Karim Benzema, très en vue avec le Real Madrid et les Bleus, ou Jorginho, pour beaucoup dans le sacre de Chelsea en Ligue des champions et celui de l’Italie à l’Euro. Il y a peu, la télévision portugaise avait annoncé le sacre de Lionel Messi. Une révélation démentie par France Football, qui évoquait une fake-news.

Mais à en croire le Mirror, le joueur du PSG est bien le mieux placé pour remporter le Ballon d’or 2022. Et si Robert Lewandowski devra donc se contenter de la deuxième place, c’est Mohamed Salah, auteur d’un début de saison canon avec Liverpool, qui complètera le podium, damant le pion à Jorginho et Karim Benzema, seulement cinquième.

Le PSG devrait pouvoir se targuer de trois joueurs dans le Top 10 puisque le Mirror annonce Gianluigi Donnarumma à la 6e place, et Kylian Mbappé 8e, juste derrière N’Golo Kanté. Enfin, Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo devraient compléter le Top 10.