Ballon d’Or 2021 : voici le nom du vainqueur

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, évoquait il y a quelques jours que la CAN est un «petit tournoi». Pour cette déclaration, l’entraîneur a été confronté à une série de question lors de sa dernière conférence de presse.

Les propos n’ont pas plu et lors d’une conférence de presse l’entraîneur allemand a été confronté à un journaliste, qui lui a dit qu’il avait offensé «tout un continent», et qu’il devait donc s’excuser. «Je pense que c’est une insulte aux joueurs, une insulte aux fans, une insulte au continent et je pense que cela doit des excuses», a déclaré le journaliste.

Klopp s’est défendu, parlant avec ironie et rappelant qu’il ne s’exprime pas dans sa langue maternelle. «Je parlais de plus de pauses jusqu’en mars et j’ai dit ‘oh, il y a un petit tournoi en janvier’ mais je ne voulais pas dire un petit tournoi, je ne parlais pas non plus de l’Afrique, j’étais juste ironique», a déclaré l’entraîneur Allemand en colère.

«Si c’était un tournoi en Europe, tu ne dirais pas ça ?», rétorque le journaliste. «Je ne suis pas originaire (d’Angleterre), mais si vous ne voulez pas me comprendre, ça va. Je sais que je ne penserais jamais cela et je n’aime pas que vous pensiez ainsi».