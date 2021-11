Ballon d’Or 2021 : voici le nom du prochain vainqueur !

Thierry Henry, étant français, remettrait le Ballon d’Or 2021 à son compatriote et ancien coéquipier Karim Benzema. Cependant, il ne croit pas que KB9 sera le vainqueur de la dynamique organisée par France Football.

Marmouset pense que le Septième viendra. Sa prévision est que, lundi prochain, le monde entier verra comment Lionel Messi est reconnu comme le meilleur footballeur de l’année. C’est parce qu’après de si longs combats, il a finalement pu remporter son premier titre avec l’équipe nationale argentine.

«Je suis français, j’aimerais que Karim Benzema le gagne. Mais, en réalité, Leo (Messi) l’emportera car, finalement, il a remporté la Copa América avec l’Argentine. C’est mon pronostic (…) Benzema, mais -Messi va gagner», a commenté la légende des légendes d’Arsenal, lors d’une de ses apparitions en tant qu’analyste pour CBS Sports.

Qu’il le remporte ou non, Lionel Messi est déjà le grand vainqueur du Ballon d’Or. Il en compte six : 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. Son plus proche poursuivant est Cristiano Ronaldo (5).

Karim Benzema a été nominé 10 fois pour le Ballon d’Or, il n’a jamais été parmi les plus votés. Il obtiendra sûrement cette année son meilleur classement.