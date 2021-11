Ballon d’Or 2021 : cette star révèle le nom du vainqueur !

Nous savons tous que le Borussia Dortmund est et sera toujours le club le plus aimé de Marco Reus. Cependant, ce n’est pas la seule institution européenne pour laquelle le capitaine allemand a une certaine sympathie.

Il y a plusieurs années, dans la dynamique Apprendre à connaître les stars des médias officiels de l’UEFA, ils lui ont directement demandé le nom d’un club autre que le BVB pour lequel il éprouve de l’admiration et Reus a décidé de mettre en évidence le FC Barcelone.

La raison? Le Barça était l’équipe avec laquelle il jouait toujours sur PlayStation parce qu’il aimait vraiment leur équipe et leur style de jeu. «Quel club admirez-vous à part le Borussia Dortmund ?», lui ont- ils demandé, dans un exercice (2015) toujours publié sur le site officiel de l’UEFA.

Et l’international avec l’Allemagne a répondu : «Dans ma jeunesse, j’ai toujours joué avec le FC Barcelone sur PlayStation. C’est parce qu’ils avaient des joueurs de grande qualité et qu’ils jouent aussi avec un style fantastique».

À un moment donné de sa carrière, Marco Reus a été lié au FC Barcelone en tant que renfort possible. Mais lui, des saisons précédentes, a déclaré que son plus grand rêve avait toujours été de défendre le plus longtemps possible le maillot du Borussia Dortmund. C’est-à-dire : il se sent identifié à l’entité Blaugrana mais son cœur est complètement jaune.

Marco Reus a 146 buts et 81 passes décisives lors des 334 matchs officiels qu’il a disputés pour le Borussia Dortmund. Il est devenu l’idole du club de sa vie.