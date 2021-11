Un sorcier indésirable : Guardiola a clairement expliqué pourquoi il est si difficile d’arrêter Messi

Du ramassage des ordures dans la rue, à la conquête du monde avec la France et Chelsea. N’Golo Kanté et l’exemple clair que l’espoir n’est jamais perdu.

Fils d’immigrés, Kanté était éboueur à Paris. Le milieu de terrain avait besoin de ramener de la nourriture à la maison et il était nécessaire d’aider son père.

Comme si aider la famille en travaillant dans les rues de la capitale française ne suffisait pas, Kanté a été frappé par le destin et a perdu son père à l’âge de 11 ans.

Être footballeur était un rêve et entre le travail dans la rue et les cours parisiens, Kanté a commencé à attirer l’attention. La taille ne l’aidait pas beaucoup, mais il était difficile de ne pas le suivre.

Après s’être battu pour une place dans le petit Suresnes, N’Golo s’est rendu dans le petit Boulogne également et de là à Caen. Kanté a toujours su que le footballeur pouvait même ouvrir des portes pour un changement dans sa vie et il en a profité pour étudier et obtenir son diplôme de comptable.

Dès sa première saison, Kanté a remporté sa place en équipe première et l’année suivante, il a engrangé des performances exceptionnelles lors du retour de l’équipe en première division française. De là à être champion dans un autre petit qui est devenu un géant, Leicester.

Et à partir de là, pour gagner à nouveau à Chelsea. Célébré par ses coéquipiers pour leur travail acharné sur le terrain, N’Golo Kanté collectionne déjà les coupes, les tacles et les histoires. Tout a été très rapide, tout a été très douloureux et tout a été réalisé grâce à beaucoup de travail.

N´Goló Kanté n’a pas de poumon «il a 15 poumons, il court partout, il vous facilite la vie», dit Pogba. Et Kanté à ses côtés sourit timidement. Il n’a pas changé sa Mini Cooper avec laquelle il a présenté la première journée d’entraînement de Chelsea.

Le modèle utilitaire n’était pas si surprenant car il avait le rétroviseur fixé avec du ruban isolant car il s’agissait d’une petite bosse. Il a fallu du temps pour le réparer.

Il n’est pas devenu footballeur pour avoir une belle voiture ou vivre dans un manoir, il a même refusé de percevoir une partie de son salaire dans un paradis fiscal car il voulait être comme le reste des citoyens.

Dans le quartier des Géraniums à Suresmes, il ramassait de la ferraille pour aider sa famille. Son père est mort quand il avait 11 ans, originaire du Mali, de religion musulmane et d’un sens profond des responsabilités et de l’altruisme.

Ses 168 centimètres ont rendu plus difficile pour lui de devenir professionnel. Dans la sixième catégorie Boulogne il vivait dans une auberge et plusieurs jours il avait faim – il avait un salaire d’amateur – mais c’était son premier contact avec le monde semi-professionnel.

De là à devenir la clé du champion de France. Si vous êtes un fan de Chelsea et que votre fille se marie, vous aurez peut-être la chance que Kanté se présente au mariage. C’est arrivé à Frank Khalid. Il rencontre Kanté dans un restaurant, l’invite à la cérémonie… et le rejoint. Il était la vedette de la fête. Le gars aux 15 poumons.