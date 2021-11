Ballon d’Or 2021 : Lionel Messi sort enfin du silence

L’heure du verdict a bientôt sonné… C’est ce lundi 29 novembre, au Théâtre du Châtelet à Paris, que le voile sera levé sur le gagnant du Ballon d’or 2021. Parmi les grands favoris, trois noms se dégagent nettement des autres : Lionel Messi, Karim Benzema et Robert Lewandowski.

Si le 65e Ballon d’or de l’histoire a déjà été informé de sa victoire, les spéculations vont bon train ces derniers jours. Mais pour Patrice Evra il n’y a plus de doute sur l’identité du lauréat. Via son compte Instagram, l’ancien latéral des Bleus a révélé le nom du vainqueur et l’a félicité au passage.

«Félicitations à Lionel Messi»

«Félicitations à Lionel Messi qui gagne un autre Ballon d’or», a ainsi écrit Patrice Evra, qui annonce donc que le néo-Parisien Lionel Messi devrait recevoir son septième Ballon d’or de sa carrière lundi soir.

Une information qui vient corroborer celle du présentateur vedette de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, qui a annoncé vendredi que La Pulga devancerait Karim Benzema et Robert Lewandowski.