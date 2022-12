Argentine : Lionel Scaloni annonce le prochain numéro 10 pour la Coupe du Monde 2026

Les Bleus n’ont pas renouvelé leur performance de 2018 et ont laissé échapper, dimanche, un nouveau titre de champions du monde face à l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.). Leo Messi remporte, à 35 ans et après sept Ballons d’or, sa première Coupe du monde.

Une première période largement dominée par les Argentins qui rentrent aux vestiaires en menant 2-0. Puis un doublé de Kylian Mbappé permet à l’équipe de France de revenir à 2-2 et d’arracher la prolongation.

Une dernière demi-heure assez folle et aussi insoutenable que le reste du match. Lionel Messi inscrit son deuxième but de la finale à la 108e et croit offrir le titre aux siens. C’était sans compter sur Kylian Mbappé, qui s’offre un triplé en inscrivant son deuxième penalty du match.

Une séance de tirs au but qui tourne au calvaire pour les Bleus. Kingsley Coman voit sa frappe arrêtée. Aurélien Tchouameni manque le cadre. Pendant ce temps, les quatre tireurs argentins ne tremblent pas et permettent à Lionel Messi, premier tireur de son pays, de remporter sa première Coupe du monde.