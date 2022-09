Angelina Jolie : l’actrice poursuit Brad Pitt pour plus de 250 millions d’euros

L’actrice, par le biais de sa société Nouvel, a poursuivi son ex-mari en dommages et intérêts, comme le rapporte Page Six.

La guerre est toujours ouverte entre Angelina Jolie et Brad Pitt , qui ont demandé le divorce en 2016 après 12 ans de vie commune . Maintenant, après six ans, les querelles entre les deux stars continuent, notamment à cause du domaine viticole qu’elles partageaient, et que tant de maux de tête leur donnent, le dernier survenant ces jours-ci.

Comme le rapporte ‘Page Six’, la société Nouvel, fondée par Angelina Jolie, vient de déposer une plainte astronomique contre son ex-mari, pour un total de 252 millions d’euros, à l’occasion de la campagne pour «prendre le contrôle» de la Chateu Mirval, le domaine viticole qu’ils ont acheté «en représailles à une procédure de divorce et de garde», et pour «s’assurer que Jolie ne verrait jamais un centime» des bénéfices générés.

L’actrice demande une compensation financière de plus de 250 millions d’euros pour dommages et intérêts, notamment dans son procès selon lequel Brad Pitt aurait tenté d’utiliser la participation financière de son ex-femme pour signer une «clause de silence» qui l’empêcherait de parler de ce qui l’a les a conduits au divorce.

Une plainte dans laquelle il est également souligné que l’acteur a dépensé des millions d’euros de l’entreprise pour des projets sans justification commerciale, comme une piscine récréative ou la réforme d’un escalier de cave, qui a été reconstruit jusqu’à quatre fois. Des dépenses qui ont eu lieu malgré l’objection de Jolie.

Il allait lui vendre sa participation, mais il l’a ignoré

De plus, concernant son intérêt pour le vignoble, «bien que Jolie n’était pas obligée de vendre [son intérêt] à Pitt, elle a proposé de lui vendre son intérêt et a négocié avec lui pendant des mois. J’ai failli arriver à un accord”, mais c’est “l’arrogance de Pitt” qui a fait que tout s’est mal terminé après avoir déposé “un procès de dernière minute avec des conditions onéreuses et non pertinentes», dont la clause précitée.

«Pitt savait qu’une grande partie de la richesse et des liquidités de Jolie était liée à [son intérêt pour la cave] et a utilisé ce fait pour essayer de forcer Jolie à accepter ses conditions déraisonnables», ajoutent-ils.

Mais, en octobre 2021, Angelina Jolie, et après que Brad Pitt ait ignoré son offre de «vendre sa participation dans la cave aux mêmes conditions que Pitt avait proposées mais sans la clause de silence», et l’a vendue à Tenute del Mondo pour 165 millions d’euros.

Une partie d’une propriété qui compte plus de 500 hectares et qui a subi plusieurs réformes avec lesquelles ils ont essayé d’obtenir le meilleur rendement possible de la cave, disposant également de 35 chambres, d’un spa, d’un jacuzzi, de salles de sport et d’un vignoble pour la production de vin Rosé de 30 hectares.