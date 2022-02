Angel Di Maria a choisi les 5 légendes pour sa Dream Team sans Ronaldo, Ronaldinho et Zlatan

En tant qu’ambassadeur du comité d’organisation de Qatar 2022, l’historique Samuel Eto’o a réalisé un exercice dans lequel il devait partager ses pronostics sur ce qu’il espère voir dans la Coupe du monde qui se jouera cette année.

Et en plus de pronostiquer que Lionel Messi sera choisi comme MVP du tournoi et d’accepter qu’il aimerait que son compatriote Vincent Aboubakar remporte le Soulier d’or, la légende du FC Barcelone s’étonne de dire qu’il s’attend à une finale de Coupe du monde totalement inédite mettant en vedette Qatar et Cameroun.

En demi-finale, il y avait à la fois l’Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. Cependant, dans le duel final, il est resté avec les équipes qu’il soutiendra en tant qu’amateur.

«Demi finales? Cameroun, Argentine, Qatar et France. Final? Cameroun et Qatar. Champion? Cameroun», c’est ce que répondait le double vainqueur du triplet, dans une dynamique qui est publiée dans le compte officiel de Road to 2022 Español.

Plutôt que de partager ce qu’il pense qu’il va se passer, l’ancien Inter a répondu ce qu’il aimerait voir se produire. Il a fait sa prédiction avec le cœur.

Et c’est pourquoi il a choisi son Cameroun comme prochain champion du monde. On verra si l’exploit est réussi, même si la première chose à faire est de battre l’Algérie au dernier tour des qualifications africaines.