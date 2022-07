Wizkid bientôt papa : sa femme Jada dévoile son ventre déjà très arrondi

La star nigériane Wizkid est sur le point d’avoir un deuxième enfant de sa petite amie Jada Pollock, car elle est maintenant enceinte. Elle affiche fièrement son baby bump sur la toile.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jada, qui est également la manager de Wizkid, a partagé diverses photos de son ventre déjà très arrondi.

Dans la légende de sa publication, elle a exprimé sa joie de voir à quel point la vie est sur le point de devenir meilleure que tout ce qu’elle aurait pu souhaiter.

«Voici le tout prochain chapitre. Je sais que c’est sur le point d’être mieux que tout ce que j’aurais pu souhaiter. Deux beaux enfants pour égayer mes journées. Trop ne me donne jamais envie d’abandonner.

Pour me donner envie d’aller plus fort et de me battre plus fort que nécessaire. Aime plus profondément que je ne savais que je pouvais et donne-moi encore plus de perspective et de but que je n’aurais pu prévoir dans la vie.

Juste au moment où nous pensions que nous étions bénis avec un Dieu humain incroyable, il s’est à nouveau présenté et nous a bénis avec un autre. Je me sens si reconnaissant et béni.», a-t-elle déclarée.

Dans un signe que l’arrivée du bébé pourrait être très imminente, elle a ajouté : «PS- Mon e-mail d’absence du bureau commencera pendant 48 heures une fois que j’aurai commencé le travail, puis je serai de retour !!! Lol, chargement de #SuperWoman #SuperMum !!».

Le bébé attendu sera le deuxième de Jada pour Wizkid. Le premier enfant, Zion, est né le 28 octobre 2017. Lorsque le nouveau bébé arrivera, le nombre d’enfants de Wizkid passera à quatre.