Un ancien joueur se souvient d’une conversation avec Cristiano Ronaldo : «C’était une…»

Dwight Yorke s’est entretenu avec l’international portugais avant d’accorder l’interview controversée à Piers Morgan.

Dwight Yorke, figure historique de Manchester United, a accordé vendredi une longue interview au journal australien The National, dans laquelle il a révélé qu’il avait eu une longue conversation avec Cristiano Ronaldo, désormais joueur d’Al Nassr, quelques semaines avant l’interview controversée du Portugais à Piers Morgan.

L’actuel entraîneur du Macarthur FC, originaire d’Australie, a déclaré que l’interview de Ronaldo ne l’avait pas surpris, car, selon le Tobaguean, CR7 était déçu de ce qui lui arrivait ces derniers temps.

«Je ne commente pas habituellement Manchester United parce que je suis toujours un ambassadeur mondial et j’ai une relation fantastique avec le club. Mais ce que Cristiano a fait, pour moi, ne me surprend pas», a-t-il commencé par dire.

«J’ai eu une conversation avec lui avant de venir en Australie lorsque j’ai participé à un dépistage de 10 jours à Manchester United et que j’ai eu accès aux coulisses. J’ai eu de la chance que Ronaldo m’ait accordé 30 minutes de son temps et nous avons parlé en profondeur.

Je savais qu’il y avait une personne là-bas qui n’était pas contente de ce qui se passait au club. Il me l’a dit très ouvertement et honnêtement. Il était clairement mécontent», a poursuivi Dwight Yorke, parlant même d’une bombe sur le point d’exploser.

«Il sentait que le club ne progressait pas comme il le souhaitait et il a exigé certaines choses du nouveau manager. J’ai senti que si cela ne se produisait pas, il y avait quelque chose qui finirait par se produire. Donc, quand tout cela est sorti, je le savais était finie. une bombe à retardement prête à exploser», a ajouté l’ancien joueur, qui a également laissé quelques mots à la défense de l’international portugais.

«Je sais qu’il y avait quelqu’un qui est passionné et qui aime vraiment Manchester United et qui voulait ramener le club au sommet. Et je pense qu’Harry Maguire n’étant pas complètement intégré, j’ai senti que Ronaldo ne pensait pas que c’était la bonne décision, qu’il sentait qu’il devait être le leader. En tant que meilleur buteur, il sentait qu’il n’avait pas assez de respect, car sans lui l’année dernière, United n’aurait pas été loin d’être là où ils étaient.»

«Je pense qu’il a l’impression qu’il n’a pas obtenu assez de crédit, qu’il y a beaucoup de critiques à son égard; la façon dont il a abordé les choses avec l’interview de Piers Morgan et en a parlé ouvertement. C’est arrivé au point où il en avait marre. Il a vu que le club n’allait pas dans la direction qu’il voulait. Il voulait diriger et il n’a pas eu cette opportunité, alors il a juste explosé.