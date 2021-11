Tom Hanks révèle que Jeff Bezos lui a proposé d’aller dans l’espace et pourquoi il l’a refusé

L’acteur oscarisé a choisi de ne pas accepter la proposition du fondateur d’Amazon et a assuré qu’une expérience similaire pouvait être vécue sur Terre.

L’acteur Tom Hanks a fait un aveu surprenant ces dernières heures : Jeff Bezos lui a proposé d’être l’un des premiers à voyager dans l’espace à bord d’une de ses capsules.

Le fondateur milliardaire d’Amazon et Blue Origin est complètement immergé dans la course à l’espace et les voyages au – delà de l’atmosphère, mais il ne pouvait pas l’Américain, vainqueur de deux Oscars, d’accepter la proposition de se lancer dans cette aventure spectaculaire devant lui. Canada William Shatner, célèbre pour son rôle dans ‘Star Trek’.

Hanks, dans l’émission «Jimmy Kimmel Live!», a avoué qu’il ne l’avait pas envisagé en raison du prix élevé que cela impliquait : 28 millions de dollars pour un voyage de 12 minutes.

«Écoutez, je m’en sors plutôt bien, mais je ne vais pas payer 28 millions de dollars . Vous savez pourquoi ? On pourrait simuler l’expérience d’aller dans l’espace. C’est un voyage d’environ 12 minutes, non ? (… ) Je n’ai pas besoin de dépenser 28 millions de dollars pour faire ça», a- t-il plaisanté auprès du présentateur.

Mais Tom Hanks irait-il dans l’espace si cela ne coûtait pas d’argent ? Dans le même espace, il a fourni la réponse: «Eh bien, je le ferais juste pour profiter de cette expérience et prétendre que je suis milliardaire.

«Cependant, et toujours d’après son témoignage, il pouvait vivre quasiment la même expérience “en ce moment», et c’est alors qu’il commença à faire des mouvements simulant être sur une fusée dans un environnement sans gravité.

Rappelons que le Blue Origin a été lancé dans l’espace le mois dernier dans le cadre du magnifique plan de Jeff Bezos. Dans la fusée a voyagé l’acteur William Shatner, la grande star qui a donné vie au capitaine Kirk dans ‘Star Trek’ qui à l’âge de 90 ans est devenu la personne la plus âgée à voyager dans l’espace.

À ses côtés se trouvaient Audrey Powers, vice-présidente des missions et des opérations chez Blue Origin, Glen de Vries, fondateur de Metadata, et Cris Boshuizen, fondateur de Planet Labs et ancien ingénieur de la NASA.