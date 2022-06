Son ancien agent déclare : «Il veut aller au Barça pour démontrer qu’il est meilleur que Benzema»

En Argentine, ils le prennent déjà pour acquis et le qualifient de «bombe». Luis Suárez jouera pour River Plate après avoir échoué à conclure un accord de renouvellement avec l’Atlético de Madrid.

Bruno Vain, journaliste de la chaîne DirecTV, a confirmé ce dimanche que l’attaquant uruguayen rejoindra l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo.

«Cela me vient de la meilleure source possible. C’est une réalité. Luis Suarez à River Plate», a déclaré le journaliste via son compte Twitter.

Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana. #HereWeLucho pic.twitter.com/xjK8ya5fUT — Bruno Vain (@brunovain) June 26, 2022

Luis Suarez à River Plate ? La rumeur enfle depuis plusieurs jours. Entraîneur de l’équipe de Buenos Aires, Marcelo Gallardo a évoqué l’éventuelle arrivée de l’Uruguayen.

«Suarez et Borja ? Ce sont des possibilités. Je pense qu’une des deux au moins va se produire. Maintenant, il se remet d’un souci au genou.

Même si nous pouvions l’avoir demain, il ne serait pas en mesure de jouer. Nous devons attendre son évolution, les temps qu’il va dicter. Nous pouvons attendre pour ce genre de jouer. Nous sommes calmes», a ainsi lancé l’entraîneur du club de la capitale argentine.

Champion en titre, River Plate va notamment perdre Julian Alvarez dans les prochains jours, ce dernier devant rejoindre Manchester début juillet. D’autres joueurs sont aussi susceptibles de quitter Buenos Aires rapidement et Luis Suarez serait donc un sacré renfort pour l’actuel sixième de la ligue argentine