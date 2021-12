Sidiki Diabaté : le chanteur malien à nouveau devant les tribunaux

Plus d’un an après sa sortie de prison, Sidiki Diabaté a de sérieux problèmes avec la justice de son pays. Le chanteur malien est de nouveau trempé dans une autre affaire.

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a récemment été impliqué dans une affaire de violences conjugales sur son ex-compagne, Mamacita Sow. Tout est parti en effet de la publication sur la toile de plusieurs photos présentant le corps tuméfié de son ancienne petite amie.

La victime n’est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt la star malienne comme étant l’auteur de ces blessures.

«Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … Une fois, je suis allée me coiffer avec le gars qui me surveillait et je me suis enfuie. Il y a plusieurs témoins», a relaté la jeune femme.

Même si elle a affirmé que ces photos dataient de plus d’un an, la belle Mamacita a néanmoins porté plainte. Sidiki Diabaté avait été interpellé puis incarcéré à la prison centrale de Bamako le 24 septembre 2020.

Pour ses fans et ses proches, la star malienne était victime d’injustice dans la mesure où il était détenu sans jamais avoir été entendu une seule fois par un juge.

Plusieurs manifestations avaient même été organisées au Mali et dans d’autres pays dont la Côte d’Ivoire pour réclamer la libération du Prince de la kora. Finalement, ce n’est que le mardi 29 décembre 2020 que Sidiki Diabaté a été remis en liberté.

Près d’un an après sa sortie de prison, Sidiki Diabaté a de nouveau quelques soucis avec la justice de son pays à cause d’une histoire de contrat de spectacles.

En effet, avant son emprisonnement en 2020, le prince de la Kora, aurait signé un contrat de spectacle avec un promoteur de spectacle malien pour un concert à Bamako.

Mais en raison de son long séjour passé en prison, Sidiki Diabaté n’a pu honorer son engagement avec l’organisateur de spectacles.

Mais en cette fin d’année 2021, le promoteur, contre toute attente, refait surface près d’un an après, et décide de porter l’affaire en justice, en adressant une convocation à Sidiki Diabaté pour contrat non respecté. L’affaire fait actuellement grand bruit au Mali.