Shakira a fait une grosse demande à Piqué

Scène curieuse qui mettait en vedette l’entraîneur catalan après le vibrant Borussia Dortmund – Manchester City

Tous les regards étaient tournés vers Erling Haaland après avoir terminé le spectaculaire Borussia Dortmund – Manchester City (1-2), résolu avec un brio divin du Norvégien. Mais il y a eu une scène curieuse juste après la réunion qui a attiré, et beaucoup, l’attention.

Malgré la victoire et que, apparemment, le match s’est déroulé sans polémique, Pep Guardiola s’est directement dirigé vers l’arbitre, l’Italien Daniele Orsato, pour lui jeter quelque chose au visage. Les protestations de Santpedor ont été énergiques et la natte n’a pas hésité à admonester Pep.

Après avoir vu la carte, Guardiola s’est excusé et a même étreint Orsato, qui n’a toujours pas reculé sur sa décision. Après cette étreinte, le Catalan, désormais beaucoup plus calme et même avec le sourire, a écouté les explications de l’arbitre. De la haine à l’amour.