Samuel Eto’o : l’international camerounais prédit le vainqueur de la CAN 2022

Le Brésilien Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, a révélé comment le scandale médiatique dans lequel l’attaquant argentin a joué lorsqu’il s’est battu avec sa femme et son manager a été vécu dans l’équipe.

L’attaquant argentin du PSG, Mauro Icardi, a fait l’actualité toute la semaine pour des problèmes extra- football, puisqu’il a joué dans un combat avec sa femme et représentante, Wanda Nara, qui a donné de quoi parler pendant plusieurs jours et pour laquelle le joueur a raté le match contre Leipzig pour la Ligue des champions. Ce samedi, le capitaine de l’équipe, Marquinhos, a raconté comment la situation a été vécue dans l’effectif.

Le Brésilien s’est entretenu avec le journal français Le Parisien et y a décrit les responsabilités qu’il a dans l’équipe en tant que capitaine. «J’essaye de faire attention à ce qui se passe en dehors du football, à l’entraînement. Quand on est capitaine il faut ouvrir un peu plus son horizon et être à l’écoute de ceux qui partent à la retraite, ils restent dans leur coin, ils vivent mal le fait de jouer moins Même sur le campus, j’essaie de savoir à quoi ressemblent les gens.»

Et là, il a évoqué ce qui s’est passé avec Mauro Icardi, qui avait débuté contre Angers le vendredi 15 octobre puis était absent des entraînements suivants jusqu’à ce qu’il soit hors de l’appel pour le match contre les Allemands.

«Le cas de Mauro est un peu particulier, ce n’est pas à moi de venir parler de lui», a commencé Marquinhos, ajoutant que «dans le vestiaire on essaie de maintenir un environnement positif. On regrette qu’il ne soit pas disponible et mentalement» bien d’être avec nous sur le terrain. Il nous manque.»

Enfin, ce samedi l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, s’est exprimé en conférence de presse et a assuré qu’Icardi «sera dans le groupe» ce dimanche pour affronter l’Olympique de Marseille dans la classique, bien qu’on ne sache pas s’il débutera.