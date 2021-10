Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo : qui s’amuse mieux dans leurs nouveaux clubs ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous deux quitté leur club en début de saison pour relever un nouveau défi.

Cela n’a pas été rose pour le duo qui compte 11 Ballon d’Or à eux deux dans leur nouvelle maison. Lionel Messi a dit au revoir à Barcelone, un club avec lequel il a passé la majeure partie de sa vie et a rejoint le Paris Saint Germain après la rupture du contrat avec Barcelone.

Cristiano Ronaldo avait des difficultés à la Juventus et ne voyait plus aucune raison de continuer dans l’équipe de Serie A. Il rejoint son ancienne équipe Manchester United et fait un retour en Premier League anglaise.

Il ne savait pas qu’il serait pire à Manchester United. Depuis son arrivée, l’équipe a été plus qu’assez humiliée et la saison ne fait que commencer.

Manchester United occupe désormais la septième place du classement avec seulement 14 points après neuf matchs. Ronaldo a aidé à obtenir 6 points en UEFA Champions League cette saison, mais sa frustration dans le club est plus que visible.

On peut dire que Lionel Messi s’en sort mieux compte tenu du fait que le PSG est assez bas de la Ligue 1 avec 28 points et sept points d’avance sur l’équipe suivante.

Mais le sextuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas encore vu le fond des filets en Ligue 1, bien qu’il ait marqué trois buts en UEFA Champions League.

Il est évident que les managers des deux sont sur le point de perdre leur emploi s’ils ne peuvent pas utiliser les super stars et en tirer le meilleur parti.