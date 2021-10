Ces stars ont préféré voir Lionel Messi contre Marseille, plutôt que le Derby espagnol

L’Autrichien et le Galicien sont devenus les protagonistes du Barcelone-Real Madrid avec leurs buts, qui ont suffi à remporter la victoire.

Dimanche a eu lieu le Clasico de Laliga. Un match très disputé au cours duquel le Real Madrid a remporté la victoire 1-2 et les trois points contre le FC Barcelone qui a ramé à contre-courant.

Un match que non seulement les footballeurs ont vécu sur le terrain de jeu, car les femmes et leurs couples ont également beaucoup souffert, qui n’ont cessé de les soutenir depuis le coup de sifflet d’ouverture du match, en particulier les femmes de David Alaba et Lucas Vázquez, les deux protagonistes du Real Madrid avec leurs buts.

Shalimar et Macarena, en fête

Les Blancos ont pris l’avantage en première mi-temps avec un but d’Alaba, qui a disputé son premier match contre le Barça et l’a fait de manière impressionnante.

Aussi grande que la célébration de sa femme, Shalimar Heppner, qui a explosé de joie avec le but d’Alaba, comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux, où il a commenté sa pièce : «Oh my god», et où il a partagé qu’elle se sent «très fier».

Pour voir le prochain but, nous avons dû attendre les dernières minutes, après que les arbitres aient ajouté sept minutes. Et est-ce qu’après une course de Marco Asensio et un rejet bien utilisé par Lucas Vázquez, le Real Madrid a mis la terre au milieu du tableau d’affichage.

Un but très particulier pour le Galicien avec qui sa femme, Macarena Rodríguez, et leurs deux enfants ont rendu fou à la maison. «Ma mère, qu’est-ce que tu as», a commencé Macarena en soulignant dans ses histoires Instagram.

«Bien, bien, bien», a-t-il ajouté entre des cris de joie plus tard dans une vidéo dans laquelle les deux petits de la famille apparaissent en train de danser et de célébrer le triomphe de leur père dans un match qui les place à nouveau en tête de la ligue, à égalité aux points avec Séville et la Real Sociedad.