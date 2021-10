Paris : pourquoi les femmes de Lionel Messi et Neymar n’étaient-elles pas au stade ?

Il est de coutume d’avoir les familles des joueurs au stade pour les matchs à domicile et à l’extérieur, mais dimanche, c’est différent pour les joueurs du PSG.

L’épouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, est une figure populaire lors des matchs de football du FC Barcelone lorsque Lionel Messi était à Barcelone et était également présente pour le premier match de Lionel Messi au PSG contre Reims, mais pour le match contre l’Olympique de Marseille, elle et les fils de Messi applaudiront depuis chez eux.

Les autorités françaises ont empêché les supporters du PSG de se déplacer pour le match à l’extérieur en raison de l’histoire de la violence dans le match.

L’annonce a ordonné que les supporters à l’extérieur évitent le match et que le seul groupe de supporters autorisé soit celui de l’Olympique de Marseille.

Il y a 65 000 fans à l’intérieur du Stade Vélodrome de Marseille, qui sont tous des supporters marseillais, ce qui met certainement beaucoup de pression sur les joueurs du PSG qui pourraient certainement être intimidés par le bruit des supporters mais ce n’est peut-être pas une raison suffisante pour une mauvaise performance avec le genre de joueurs offensifs au club.

La Classique est l’un des plus grands matchs d’une saison de football en France et a une histoire de violence. Des violences répétées se sont produites lors de matches de football en France et se produisent encore aujourd’hui lors du match entre Nantes et Bordeaux.