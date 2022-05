Sadio Mané : «C’est le plus grand trophée que j’ai gagné dans ma vie»

Avant la finale de la Ligue des champions ce samedi entre Liverpool et le Real Madrid, Sadio Mané est revenu sur son rêve de remporter le Ballon d’or.

L’attaquant sénégalais regrette toutefois que les joueurs africains soient négligés et que la Coupe d’Afrique des Nations pèse peu dans les votes.

«C’est vrai. Si vous le dites, que puis-je dire moi-même ? C’est triste. Qu’un joueur africain n’ait pas gagné le Ballon d’Or depuis George Weah (1995), c’est triste, c’est sûr», a déclaré l’ailier de Liverpool.

L’ancien de Metz estime que la CAN reste la plus grande distinction pour de sa carrière. «Cette coupe, la Coupe d’Afrique des Nations, est l’une des plus importantes pour moi, c’est le plus grand trophée que j’ai gagné dans ma vie», a-t-il asséné à quelque heures de la finale de la Ligue des champions.