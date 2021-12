Qui sont les 5 meilleurs footballeurs de toute l’histoire ? La réponse de Sergio Agüero

Lorsque Ferran Torres n’avait pas encore 10 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient déjà vainqueurs du Ballon d’Or. Et bien qu’il ait exprimé son admiration pour les deux à différents moments de sa carrière, la nouvelle recrue du FC Barcelone a mentionné une autre légende lorsqu’ils ont demandé lui parler de sa plus grande idole du football.

«Qui a été ta première idole du football ?» C’est ce qu’ils lui ont demandé, dans la dynamique (2021) Mini Me du média officiel de Manchester City.

Et l’équipe de jeunes de Valence a accepté qu’en le voyant briller à proximité dans le club de ses amours, David Villa est devenu son plus grand héros dans le monde du football : «Eh bien, je vous dirais que (David) Villa parce qu’il a joué pour Valence et moi entré à ce moment-là à Valence. A cette époque, Valence avait une grande équipe».

Avec Saragosse, il a remporté la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne. Avec Valence, il a de nouveau relevé la Copa del Rey.

Avec le FC Barcelone, il a réussi à être double champion de la Ligue, champion de l’UEFA Champions League, champion de la Super Coupe d’Europe et champion de la Coupe du monde des clubs.

Avec l’Atlético de Madrid, il remporte à nouveau le titre de champion. Et avec l’équipe nationale espagnole, il a célébré la Coupe du monde et l’Eurocup.

De plus, au niveau individuel, il a marqué plus de 400 buts officiels en tant que professionnel. Il ne fait aucun doute qu’El Guaje Villa a construit une carrière très spéciale dans l’élite.