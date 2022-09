Quand Maradona a insulté le roi Charles III : «gros nez, enlève ta main sur mon épaule»

Avec la mort de la reine Elizabeth II, l’Angleterre est gouvernée par Charles III, ancien prince de Galles. Le monarque actuel était avec Maradona en 1986, lorsque la star argentine portait le maillot de Tottenham, lors d’une rencontre qui a servi à honorer Osvaldo Ardiles, un ancien joueur des Spurs.

Après le match, il y a eu une petite cérémonie au palais de Buckingham et Guillermo Coppola, l’ancien manager de Maradona, a rappelé une insulte que le défunt champion du monde avait faite au prince de l’époque. «J’étais très ému, jusqu’à un moment où Diego m’a appelé et m’a dit : ‘Coppola, dis à ce gros nez de retirer sa main de mon épaule’. Je le regardai en état de choc, je ne savais pas quoi faire. Le “gros nez” dont parlait Diego Maradona était le prince Charles de Galles», a-t-il déclaré au Corriere dello Sport .

Rappelons que Diego Maradona a toujours eu une relation trouble avec l’Angleterre, probablement tirée par la guerre pour la possession des îles Falkland, entre l’Argentine et le Royaume-Uni. Sur le terrain, l’ancienne star a marqué la fameuse main de Dieu contre les Anglais en 1986, dans un match où il a également inscrit le but du siècle. Plus récemment, en 2018, il n’a pas hésité à parler d’un vol monumental lorsque l’Angleterre a battu la Colombie à la Coupe du monde 2019 avec un penalty contre Kane.