PSG : «Kylian Mbappé sera au…», Mauricio Pochettino fait une grande annonce

Le PSG, désormais champion de France pour la 10e fois de son histoire, joue vendredi soir à Strasbourg, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. À la veille de ce déplacement, Mauricio Pochettino s’exprime en conférence de presse.

Le coach parisien Mauricio Pochettino a parlé de son avenir, qu’il voit au PSG, tout comme celui de Kylian Mbappé.

Resteront-ils au PSG la saison prochaine ? «À 100% dans les deux cas. Aujourd’hui (…) De comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose, je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s’attendre à plein de choses.»