PSG : «Je voulais rester, mais…», Di María fait une révélation sur son avenir

Rafael Martín Vázquez, ancien joueur du Real Madrid, a salué ce lundi la saison réalisée par les Merengues et a également abordé le fait que Mbappé ait choisi de rester à Paris.

«Le Real Madrid est toujours obligé de gagner. Quand tu gagnes les deux titres les plus importants [championnat et Ligue des champions] dans une saison, tu ne peux pas demander plus et encore plus quand tu ne commences pas par du favoritisme», a-t-il commencé par dire EFE, après la présentation du VIII Tournoi de Golf Solidaire organisé par l’Association des Anciens Footballeurs du Real Madrid.

Quant au transfert raté de Mbappé, l’ancien milieu de terrain espagnol a prévenu de la différence que cela pourrait faire dans l’avenir de l’international français.

«C’est une chose de penser à Mbappé, sans avoir d’informations, mais c’est difficile à bien analyser. On aurait dit que tout était fait, mais au final ça ne s’est pas matérialisé. Peu importe le joueur que l’on est, dire ‘non’ au Real Madrid aura un coût à l’avenir», a souligné Vázquez.

Fernando Morientes, ex-joueur des Meringues, a également commenté la décision de l’attaquant français de préférer renouveler avec le PSG jusqu’en 2025, après avoir minimisé ce qui s’est passé. «Il ne nous manquera pas», a-t-il souligné à ‘EFE’, en marge du même événement.