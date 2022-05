Pochettino : «Pour la finale de la Ldc entre le Real Madrid et Liverpool, mon cœur est…»

Victime du Real Madrid en huitièmes de Ligue des champions, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino n’est pas rancunier, et assure être plutôt derrière les Madrilènes pour cette finale de Ligue des champions contre Liverpool.

«Il est clair que mon cœur est beaucoup plus blanc que rouge, on ne peut pas se tromper là-dessus», assure le technicien argentin dans une interview pour le journal espagnol Marca.

«Mon penchant pour Madrid remonte à 1994, lorsque je suis arrivé à Barcelone. J’ai eu la chance que mon entraîneur soit José Antonio Camacho, qui m’a transmis cet amour du Real Madrid. Je n’ai jamais pu, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais ma préférence émotionnelle est claire.»

Mauricio Pochettino reste tout de même prudent, et dit «ne pas savoir» si le Real Madrid apparait comme favori dans cette confrontation.

«Le bilan de Madrid, qui a perdu quatre matchs entre la phase de groupe et la phase à élimination directe, et qui a rencontré des adversaires beaucoup plus coriaces que l’autre finaliste, pourrait laisser penser que Madrid est favori», commente-t-il.

«Mais Liverpool est une grande équipe, avec un entraîneur que j’aime beaucoup, avec de grands joueurs qui ont atteint et gagné des finales».