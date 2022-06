Pepe a choisi l’attaquant le plus coriace qu’il ait affronté

Le PSG a bien signifié à Mauricio Pochettino qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine mais son départ n’est pas encore acté en raison de négociations sur le versement de primes de résultats, selon L’Equipe.

A désormais moins d’une semaine de la reprise, Mauricio Pochettino est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Il est pourtant acquis que le technicien argentin ne sera pas au Camp des Loges, le 4 juillet prochain, pour accueillir les joueurs parisiens de retour de vacances. Son départ, malgré sa dernière année de contrat, est acquis.

Les discussions entre les dirigeants du club de la capitale et les avocats de l’ancien défenseur central peinent néanmoins à aboutir. Les champions de France ont pourtant accepté de verser les 15 millions d’euros de la dernière année de contrat de Mauricio Pochettino et de son staff, Jesus Perez et Miguel D’Agostino, ses deux adjoints, Toni Jimenez, l’entraîneur des gardiens, et Sebastiano Pochettino, son fils et préparateur physique.

Mais les représentants du natif de Murphy réclame également le versement des primes de résultats auxquelles auraient pu prétendre Mauricio Pochettino et son staff. Des primes qui représentent quelque deux millions d’euros et que le PSG est pour l’heure réticent à payer.

Le temps presse pour les Rouge et Bleu, qui se sont déjà entendus avec Christophe Galtier et l’OGC Nice, a qui le club de la capitale versera 5 millions d’euros pour le rachat de ses deux dernières années de contrat…