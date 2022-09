Paul Pogba révèle : «J’ai reconnais avoir donné de l’argent à un marabout, mais…»

Des nouvelles chaudes arrivent d’Espagne à l’aube en Europe. Et c’est que l’émission radio El Larguero de Cadena SER a donné en exclusivité la dernière offre du Paris Saint-Germain FC à Lionel Messi.

Selon le journaliste Manu Carreño, le PSG lui aurait proposé un renouvellement d’un an sur la table, jusqu’en 2024, à raison de gagner 30 millions d’euros pour chaque année, le même qu’il perçoit, jusqu’à l’instant. Si cela est réel, cela rendrait un retour potentiel à Barcelone très difficile.

On le sait, Lionel Messi ne prendra aucune décision, ferme ou intentionnelle, avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son regard se porte d’abord sur l’équipe nationale argentine, et sur ce qu’il a fait précisément avec le PSG en cette rentrée 2022-23.

On sait que le club français souhaite prolonger son contrat et cela a été déclaré publiquement par Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, tout comme cette rumeur du programme El Larguero, dans le sens où elle se poursuit si possible jusqu’en 2025.

Et c’est que, malgré le développement discret que Messi a eu dans le sport au cours de l’année universitaire 2021-22, depuis son arrivée au club parisien avec la campagne lancée, commercialement l’impact a été brutal, même pour un club avec des infrastructures comme celle de PSG.

Messi a balayé la vente de maillots, étant le nom qui s’est le plus vendu, à un taux de 60% du total et surtout des noms comme Neymar et Mbappé, en plus d’apporter un grand nombre de sponsors, ce qui a donné au PSG un montant inhabituel de revenus.

A partir de là et en ajoutant son super début de saison, que le PSG veut renouveler, en montrant qu’il l’aime et qu’il prend soin de lui, ce que Barcelone semble réticent à montrer. Alors qu’au PSG, ils déclarent ouvertement qu’«ils veulent que Messi continue jusqu’en 2025 au moins», à Barcelone, tout ce qui concerne Messi est déclaré entre guillemets. Les propos d’Eduardo Romeu selon lesquels l’Argentin pourrait revenir ne passent pas bien, d’autant plus que c’est Romeu lui-même qui a «fêté» le départ de Messi en août 2021.

Dès le matin Marca ils ont mis des chiffons froids aux propos de Romeu sur un éventuel retour de Messi et s’assurent que la relation entre le joueur et le club reste froide. Messi est toujours blessé par son départ, par les actions de Laporta.

«Jusqu’à présent, il n’y a pas de communication entre les deux parties» et «Messi a besoin de beaucoup d’efforts pour se convaincre de revenir à cause de la façon dont il est parti» a détaillé Marca sur la situation. Au PSG, c’est l’inverse. Ils le louent chaque jour et seul le souhait exprès du joueur le ferait ne pas continuer là-bas.

El Larguero détaille que «Messi étudiera l’offre du PSG» qui est, comme nous l’avons dit, d’environ 30 millions d’euros de salaire pour chaque année, chose impossible à égaler de la part de Barcelone, qui devrait recourir à d’autres choses pour tenter de séduire. le joueur.

«Messi n’est l’animal de compagnie de personne» a détaillé El Larguero, en référence à ce que Sport avait publié il y a quelques jours, à propos de Messi acceptant un rôle de soutien au Barça. En octobre 2021, Messi a assuré à Sport, lors du premier entretien après son départ, qu’il souhaitait revenir au club en tant que manager. Et cela n’a pas changé pour l’instant.