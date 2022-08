«On ne le voulait pas», la réaction de Jurgen Klopp après le départ de Sadio Mané

Selon les informations publiées par l’émission «Il est déjà midi» de Tele 5, Gerard Piqué et Clara Chía ont commencé à se fréquenter en 2019, lors de la célébration de la Coupe Davis.

Selon des sources de Tele 5, Clara Chía et Gerard Piqué «sont entrés ensemble dans un hôtel bien connu de Madrid après la célébration de la Coupe Davis avant la pandémie». La même source a révélé que Clara Chía s’était rendue à Madrid pour assister à l’événement avec Piqué et avait passé la nuit dans un hôtel qui «n’est généralement pas utilisé par des footballeurs ou des personnalités publiques».

Aux dates mentionnées, le footballeur de Barcelone et la jeune femme de 23 ans auraient noué une relation avant le 17 novembre 2019. «La première chose, ils ont nié à Shakira que leur relation fait six mois, alors que cela fait plutôt un an. Quand Shakira découvre l’infidélité, elle pense que c’est quelque chose de temporaire, elle en parle avec Piqué et accepte de renforcer leur relation», a rapporté Marisa Martín-Blázquez.