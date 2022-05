Neymar achète le ballon de la finale CAN 2021 : le prix est simplement incroyable !

L’ancien attaquant mexicain du Real Madrid, Hugo Sánchez, a inauguré un nouveau programme d’interviews télévisées qu’il a commencé par une interview accordée à Karim Benzema. Il a fait une comparaison entre Benzema et Cristiano Ronaldo. Ce qui a énervé le français qui lui a répondu sérieusement avec un visage indisposé.

«Écoutez, vous m’avez rappelé mon étape, à mon époque, lorsque Butragueño jouait le rôle que vous jouez au Real Madrid et, à l’époque, je jouais le rôle de Cristiano Ronaldo, marquant des buts. J’étais le buteur et Emilio était le joueur talentueux, assistant, qui a développé les jeux offensifs. Cristiano est parti et il y a eu une transformation en vous, avez-vous ressenti cette responsabilité ?», a déclaré Hugo Sánchez à Benzema .

«Je comptais des buts à Lyon quand j’étais jeune, mais je suis arrivé en même temps que Cristiano et quand tu as un garçon qui marque le double ou le triple des buts que tu marques, il faut s’adapter et c’est tout. Mais marquer des buts, Je sais marquer des buts. Ce n’est pas nouveau dans mon jeu. Ce qui a changé, c’est que maintenant j’ai plus de buts, mais la façon de jouer est toujours la même» , a-t-il exprimé avec un ton sérieux et avec un changement d’humeur sur son visage.

Il ajoute : «Seuls les chiffres des buts ont changé, parce que je suis le même joueur (…) si tu as confiance et que tu veux aller à un haut niveau et que tu veux remplir ces choses que les gens attendent de toi, c’est ce que tu as C’est juste mentaliser maintenant c’est mon tour parce que je veux et je peux le faire», a déclaré Benzema.

Après l’interview, Hugo Sánchez a avoué : «Quand je lui ai demandé, ce qu’il avait ressenti quand Cristiano Ronaldo a cessé d’être avec toi ; il s’est un peu énervé, et j’ai essayé de lui expliquer, parce que tu marquais moins de buts que maintenant qu’il est parti. Il finit par me répondre qu’il a toujours bien joué, avec Cristiano et sans Cristiano, il a toujours marqué des buts, avec Cristiano et sans Cristiano. Ça l’a un peu gêné, mais plus tard je lui ai assuré : tu es à ton meilleur moment. Et il s’est en quelque sorte calmé un peu, mais ce sont des questions que nous avons et c’est sur quoi porte le programme».