Mesut Ozil : «J’ai joué avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema mais le meilleur…»

«(Karim) Benzema ou Cristiano Ronaldo ?», était le dernier duel laissé à Mesut Ozil lorsque, dans la dynamique Coupe du monde du tout avec les médias officiels d’Arsenal, il lui a été demandé de sélectionner le meilleur footballeur offensif de la dernière décennie.

Et alors qu’il plaçait Benzema au-dessus de Mohamed Salah, Robert Lewandowski et Lionel Messi, le champion du monde a clairement indiqué que l’héritage de Cristiano Ronaldo était tout simplement d’un autre cran.

L’orchestrateur allemand, qui a vécu une aventure de trois saisons au Real Madrid, a assuré qu’il avait beaucoup aimé jouer avec eux deux. Cependant, dans le conflit direct du football, il est impossible de ne pas opter pour le capitaine de l’équipe nationale du Portugal.

«(Karim) Benzema ou Cristiano Ronaldo ? Le vainqueur est Ronaldo. Ils marquent tous les deux dans les plus grands matchs et ont remporté de nombreux titres. J’ai aussi beaucoup aimé jouer avec eux et je les connais sur et en dehors du terrain. Mais Ronaldo est Ronaldo», a conclu l’actuel milieu de terrain de Fenerbahce, dans des déclarations (2020) publiées sur la chaîne World Cup of Everything.

Il ne fait aucun doute que Karim Benzema fait partie des footballeurs les plus talentueux de ces derniers temps, mais Cristiano Ronaldo va plus loin. On parle d’un personnage qui restera à jamais à la une de l’histoire du sport. Rien à discuter de la réponse de Mesut, votre honneur