Nicki Minaj : la chanteuse et son mari Kenneth Petty sont dans de sales draps

Rihanna est enceinte. La chanteuse de 33 ans attend son premier enfant, fruit de ses amours avec le rappeur A$AP Rocky. Elle laisse apparaître, sous un long manteau rose déboutonné, un ventre arrondi.

Ce week-end, la chanteuse a dévoilé des photos sur lesquelles elle apparaît au côté du futur père de son enfant. Immortalisé par le photographe de star Miles Diggs (@diggzy sur Instagram) le couple se regarde tendrement, s’enlace et se tient la main au cours d’une balade à Harlem, quartier natal d’A$AP Rocky à New York.

Vêtue d’une longue doudoune rose fluo et d’un jean troué, Rihanna dévoile son ventre déjà bien arrondi sublimé par des bijoux. Parsemé de perles blanches et de pierres colorées, un sautoir XXL court sur son baby bump.

Une source confie au magazine américain Entertainment Tonight que le couple est très heureux d’accueillir prochainement son bébé. «Ils se considéraient déjà comme une famille, mais avoir un bébé ensemble rend ce lien encore plus fort.». La source précise : «Ils ont aimé pouvoir garder la grossesse secrète aussi longtemps que possible, mais ils sont ravis de pouvoir partager la nouvelle avec leurs fans».

Un sentiment fort

En décembre dernier, les spéculations vont bon train. Rihanna fait une apparition officielle à la Barbade, son île natale. Les fans de la chanteuse pensent voir se dessiner un ventre rond sous la slip dress satinée qui sublime sa silhouette. Rien n’est confirmé, mais les fans espèrent alors la voir devenir maman et comblée par un heureux évènement.

Rihanna n’a jamais caché son souhait de devenir mère. En mars 2020, elle déclare à l’édition britannique de Vogue qu’elle souhaite avoir trois ou quatre enfants à l’âge de 42 ans, avec ou sans partenaire. «La seule chose qui compte, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine entre un parent et un enfant. La seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c’est l’amour».

En 2018, elle s’ouvre au sujet du genre de mère qu’elle s’imagine être dans les colonnes de Vogue US : «Je ne pourrai pas détacher mes yeux de mon enfant». Et de préciser : «Ils vont devoir me forcer à embaucher une nounou.»

Longtemps amis, A$AP Rocky et Rihanna ont foulé côte à côte le tapis rouge des Fashion Awards à Londres en décembre 2019… Le début d’une nouvelle histoire placée sous le signe de l’amour.

Dans un entretien accordé à GQ en juin dernier, le rappeur, qui cumulait les conquêtes, se confie sur l’équilibre et la stabilité trouvés auprès de Rihanna : «L’amour de ma vie. Ma dame». Il précise : «C’est tellement mieux (d’être dans une relation). Tellement mieux lorsqu’on trouve la bonne personne. Elle équivaut à un million d’autres. Quand on sait, on sait. C’est la bonne.»

A$AP Rocky s’épanche également sur son envie de fonder une famille. Il souligne que devenir père pourrait être sa «destinée». «Je pense que je serais un père incroyable, dans l’ensemble. J’aurais un enfant très stylé. Très.»