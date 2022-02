Cristiano Ronaldo : Zinedine Zidane voudrait le retrouver du côté du PSG…

Après les rumeurs et la confirmation sur Instagram et le tapis rouge, Jennifer Lopez s’exprime enfin sur ses retrouvailles avec Ben Affleck.

Si les fans de Bennifer sont aux anges, les principaux intéressés le sont tout autant. C’est simple, pour la Bomba Latina, leur histoire d’amour est «merveilleuse».

«Je me sens tellement chanceuse, heureuse et fière d’être avec lui. C’est une merveilleuse histoire d’amour que d’avoir eu une seconde chance», a-t-elle déclaré à People.

En effet, le couple était séparé depuis 2004, lorsque Jennifer Lopez a rompu leurs fiançailles après deux ans de romance. Leurs retrouvailles n’ont cependant pas été aussi évidentes que l’amour qu’ils affichent aujourd’hui.

Un conte de fées

Le principal problème – qui était déjà le même il y a près de vingt ans – est la fascination qu’ils provoquent et le cirque médiatique qui suit.

«Nous nous sommes dit que nous étions tellement heureux, et nous ne voulions pas que tout ça entre à nouveau en jeu», a ajouté l’interprète de Jenny from the Block.

Résultat, s’ils donnent un peu d’eux au public, ils restent «très protecteurs» de leur vie privée. Jennifer Lopez ajoute qu’ils tiennent leur relation «pour sacrée».

«Vous trouvez quelqu’un que vous aimez vraiment et vous avez une seconde chance ? C’est une chose si rare, précieuse et belle, et nous ne la prenons pas pour acquise», a ajouté la star, définitivement très amoureuse de Ben Affleck, qui semble avoir, de son côté, réglé ses problèmes, notamment d’ addiction.

«Je suis tellement fière de lui, de l’homme qu’il est devenu. (…) Voir la personne, l’être humain, l’homme, le père et le partenaire qu’il est aujourd’hui – il est tellement tout ce que je savais qu’il était et voulait être», s’émerveille la chanteuse et actrice.

Quant à l’avenir, Jennifer Lopez ne le voit pas sans Ben Affleck. «Je pense que tout le monde veut simplement être heureux, avec quelqu’un à ses côtés, avec qui vieillir, et je me sens bien à ce sujet en ce moment», conclue la star.