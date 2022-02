Dani Carvajal : «C’est un grand joueur et s’il est à son meilleur niveau…»

Le FC Barcelone a confirmé mercredi le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. Libre après la résiliation de son contrat avec Arsenal, l’attaquant gabonais s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le club de la Catalogne.

Le footballeur de 32 ans a confié sa première réaction sur sa venue chez les Blaugrana, auprès des médias officiels du club.

«Je suis très heureux et content d’être ici et j’ai vraiment envie d’aller sur le terrain. Au final, cela s’est fait. Ce fut une journée très difficile, mais à la fin je suis là, impatient et très heureux. C’est l’un des plus grands clubs du monde et c’est un honneur pour moi d’être ici. C’est pour ça que j’ai signé au Barça. J’ai de l’expérience, j’ai joué en Allemagne, en France, en Angleterre… Je suis venu ici pour aider et donner le maximum à l’équipe.»