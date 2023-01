Messi pourrait renverser Cristiano en tant que personne la plus riche sur Instagram

Lionel Messi a réalisé son grand rêve le 18 décembre dernier en soulevant la Coupe du monde au Qatar. Le footballeur était le meilleur du tournoi et, en tant que capitaine de l’Argentine, il était chargé de soulever un trophée avec lequel il a ensuite posé sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, son premier post après avoir battu la France a battu tous les records et est devenu la photo avec le plus de likes de l’histoire d’Internet, mais ce n’est pas le seul cap qu’il pourrait franchir dans les jours à venir.

Selon le tabloïd britannique The Sun, le joueur du Paris Saint-Germain est la deuxième personne liée au sport qui génère le plus de revenus sur Instagram avec des posts sponsorisés.

Messi empocherait 1,7 million d’euros pour chacun d’eux et seul Cristiano avec 2,26 millions le dépasse. Pourtant, depuis que Leo s’est imposé comme champion du monde, le nombre de publications de ce type a considérablement augmenté et il pourrait devenir le plus riche du réseau social, d’autant que Ronaldo a ralenti et ne partage plus rien de tel depuis plusieurs semaines.

Ces dernières semaines, Messi a fait la promotion de la bière Budweiser, des sociétés de jeux vidéo Call of Duty et eFootball, de la boisson Gatorade, de la plateforme d’échange de crypto-monnaie Bitget et de la société de lunettes intelligentes Orcam.

Toutes apparaissent comme des collaborations rémunérées, si bien que celle de Rosario aurait empoché plus de 10 millions d’euros en quelques jours seulement.

Votre profil Instagram, en pleine croissance

Cristiano Ronaldo garde ses distances en tant que roi d’Instagram avec 529 millions de followers, un chiffre bien éloigné des 415 millions qui figurent dans le compteur de Messi.

Cependant, le triomphe de l’Argentine dans la Coupe du monde a fait que la croissance de son profil a atteint des chiffres record. Selon le portail de statistiques SocialBlade, le compte de Messi a atteint 30 millions d’abonnés au cours des 30 derniers jours, contre 19 millions pour Ronaldo au cours de la même période.