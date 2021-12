Mercato : Rafinha de retour à La Liga

Le buteur du PSG, présent à Dubaï à l’occasion de la cérémonie des Golden Globe Awards, a été élu joueur de l’année 2021, en devançant notamment Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

C’est une petite surprise, et celle-ci est plutôt bonne pour Kylian Mbappé. Présent à Dubaï pour la cérémonie des Golden Globe Awards, l’attaquant du PSG a été récompensé du titre de joueur de l’année. Le champion du monde français devance cinq autres joueurs également nommés, parmi lesquels Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski et Mohamed Salah.

🏆 Congratulations to Kylian Mbappé on winning the 2021 Globe Soccer award for ⁣BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR 👏@KMbappe @TikTokMENA @dubaisc #Mbappe #TikTok #globesoccer pic.twitter.com/ZZdzJlXAOc

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021