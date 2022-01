Man United : Rangnick prend position sur Cavani

A l’heure où l’on parle beaucoup du possible départ de Edinson Cavani de Manchester United en janvier, Ralf Rangnick a révélé qu’il ne voulait pas perdre l’attaquant uruguayen sur ce marché des transferts.

«Je lui ai parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines. Je lui ai toujours dit que c’était un joueur extrêmement important, probablement le seul attaquant de l’équipe qui peut jouer dos et devant au but. Son professionnalisme et son éthique de travail sont fantastiques».

«Je lui ai dit que je voulais vraiment qu’il reste jusqu’à la fin de la saison. Et il le sait», a commencé par déclarer le sélectionneur allemand lors d’une conférence de presse.

«Il sait aussi à quel point je le respecte. C’est pourquoi il a débuté aux côtés de Cristiano Ronaldo dans le match contre Burnley», a-t-il conclu.