Maeva Ghennam (Les Marseillais) : le domicile de sa grand-mère visé par des tirs

Britney Spears dit qu’elle ne se tait pas et a laissé entendre qu’elle pourrait demander à Oprah de révéler tous les détails sur sa famille maintenant qu’elle a été libérée de sa tutelle.

Britney Spears, 39 ans, ne retient rien ! Moins d’une semaine après avoir été libérée d’une tutelle de 13 ans, la chanteuse a interpellé sa famille dans un message vidéo émouvant posté sur son Instagram.

Elle a même fait une fouille spécifique à sa mère, Lynne Spears, dans la légende. «Honnêtement, cela me souffle toujours l’esprit chaque jour. Je me réveille à quel point ma famille et la tutelle ont pu faire ce qu’ils m’ont fait… c’était démoralisant et dégradant !!» Britney a écrit.

«Je ne parle même pas de toutes les mauvaises choses qu’ils m’ont faites pour lesquelles ils devraient tous être en prison… oui, y compris ma mère qui va à l’église !!!»

Elle a également écrit qu’elle était prête à «aller remettre les choses en place [dans une interview avec] Oprah [Winfrey]» et a déclaré qu’elle ne «fermerait plus [sa] bouche» sur ce qu’elle a vécu. «Je n’ai pas oublié⟩, a-t-elle conclu.

«J’espère qu’ils pourront lever les yeux ce soir et savoir exactement ce que je veux dire !!!» Puis, dans une vidéo de deux minutes, elle a discuté plus en détail de la nouvelle passionnante selon laquelle elle avait été libérée de la tutelle qui la contrôlait depuis 2008.

«Qu’est-ce que je fais pour faire ? C’est une très bonne question», a-t-elle révélé. «Eh bien, voyons que je suis sous tutelle depuis 13 ans. C’est très long d’être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. Je suis juste reconnaissant pour chaque jour et pour pouvoir avoir les clés de ma voiture. Pouvoir être indépendant et se sentir comme une femme. Posséder une carte ATM. Voir de l’argent pour la première fois. Pouvoir acheter des bougies. Ce sont des petites choses pour nous les femmes, mais cela fait une énorme différence.

Elle a également promis d’être un «défenseur des personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies» maintenant qu’elle est en mesure de partager toute son histoire.

Une fois de plus, elle a également remercié ses fans pour avoir lancé le mouvement Free Britney, qui a ouvert le bal lorsqu’il s’est agi de mettre fin à sa tutelle.

«Ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps», a admis Britney. «Je n’étais pas capable de parler ou de dire quoi que ce soit. Grâce à vous, je pense que vous m’avez honnêtement sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pourcent.»