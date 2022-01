Lionel Messi envoie un message de fin d’année plein d’espoir et de vœux

L’attaquant portugais de Manchester United Cristiano Ronaldo a partagé ses impressions sur les performances de l’équipe cette saison. Le quintuple Ballon d’Or considère l’année écoulée comme l’une des plus difficiles, malgré le fait qu’il ait marqué 47 buts pour le club et le pays.

«Je ne suis pas satisfait des résultats de Manchester United. Nous sommes tous mécontents, j’en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, mieux jouer et montrer plus que ce que nous montrons maintenant.»

«Que la nouvelle année soit le tournant de la saison ! Retrouvons 2022 dans la bonne humeur et avec une mentalité forte. Faisons de notre mieux, visons les étoiles et remettons ce club à sa place ! Rejoignez-nous, nous comptons sur vous ! Bonne année, à bientôt», a écrit Cristiano sur son Instagram.

Ronaldo a disputé 15 matchs au cours de la saison en cours de la Premier League anglaise, a marqué huit buts et fait trois passes décisives.